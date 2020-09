Grande: Nein, er hat nicht die Überzeugungskraft, dieser möglichen Bewegung Ziel und Richtung zu geben. Das liegt weniger an seiner Person, sondern eher an seinen Zielen. Er will, dass Deutschland eine neue Verfassung bekommt. Damit macht er sich einerseits anschlussfähig an extreme Rechte wie Linke. Und er schließt gleichzeitig viele aus, die auf der Straße waren oder Verständnis für diesen Protest haben, sich auf diese Forderung aber nicht ernsthaft einlassen würden.