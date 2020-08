Das Verwaltungsgericht entschied allerdings, die Gefahrenprognose des Landes genüge nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Das Land habe in seiner eigenen Infektionsschutzverordnung Versammlungen grundsätzlich für zulässig erklärt und damit ein erhöhtes Infektionsrisiko in gewissem Umfang in Kauf genommen.