Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "... aus Demonstrationen heraus dürfen sich nicht neue Corona-Hotspots entwickeln." Er forderte Bußgelder. Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderte bei Verstößen gegen die Regeln Geldstrafen. "Natürlich darf man demonstrieren, aber nicht so, dass verloren geht, was in Wochen aufgebaut wurde", sagte Lauterbach NDR Info.