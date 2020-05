Protest gegen Corona-Regeln alarmiert Politik

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) beobachtet den Protest mit Sorge. "Wenn Menschen Kritik üben, ist das selbstverständlich in Ordnung", sagte Maier dem "Spiegel". "Was uns alarmiert, ist der Versuch von Extremisten, die Proteste zu kapern." Er sieht Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie als so problematisch an, dass er sie bei der nächsten Innenministerkonferenz besprechen will: