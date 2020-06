In Hongkong dürfen bis zum 4. Juni, dem Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Tiananmen-Proteste in Peking, eigentlich nur acht Menschen zusammenkommen. In den vergangenen Wochen demonstrierten aber trotz der Corona-Beschränkungen Tausende gegen das so genannte Sicherheitsgesetz, von dem sie starke Einschnitte in die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungszone befürchten.