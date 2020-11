"Querdenken"-Demo in Leipzig

Vielfach ohne Masken und dicht gedrängt in der Innenstadt, so protestierten gestern 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, schätzt die Polizei. Die Forschungsgruppe "Durchgezählt" der Uni Leipzig kommt sogar auf 45.000. Wie kann das sein? Mitten in der Pandemie, im Shutdown-Monat November, in dem Menschen angehalten sind, Kontakte aufs Mindeste zu beschränken?