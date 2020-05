Während die Bundesregierung in der Corona-Krise weiter auf schrittweise Lockerungen setzt, geht Thüringen einen anderen Weg. Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte am Wochenende ein Ende von landesweiten Corona-Schutzvorschriften ab dem 6. Juni ins Gespräch gebracht. Am Montag ruderte er nach viel Kritik zurück. Im ZDF spezial sagt er: