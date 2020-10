Armin Laschet: Da bin ich nach wie vor dafür - das Infektionsgeschehen lässt sich nur lokal bekämpfen. In jeder Stadt sind die Ursachen andere, aber die Bedingungen, unter welchen Maßnahmen - auch beispielsweise Bußgelder oder Quarantänevorschriften - gelten, sollten so klar sein, dass sie jeder in ganz Deutschland versteht und dass wir da nicht auseinander laufen. Also lokal weiter handeln, mit den örtlichen Gesundheitsämtern aber vergleichbare Regeln in ganz Deutschland haben. Das ist das Ziel, dem wir uns auch am Mittwoch mit der Bundeskanzlerin widmen wollen.