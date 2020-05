Am Mittwoch beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wieder über Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Bereits jetzt wurde bekannt: Die Wirtschaftsminister der Länder streben in einem Korridor vom 9. bis 22. Mai eine bundesweite kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes an.