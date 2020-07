Die beiden Hauptsorgen: Es gelte aus Hotspots "die Verbreitung in die Urlaubsgebiete hinein zu vermeiden", heißt es in dem Beschlusspapier. Außerdem müssten bei Ausbrüchen außerhalb Deutschlands die erneute "Ausbreitung des Corona-Virus in der Fläche durch Reiserückkehrer" verhindert werden. Mit dem neuen Maßnahmekatalog sei man nun "schneller und zielgerichteter als in der Vergangenheit", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun dem ZDF.