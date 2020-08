"Das Amtsgericht Frankfurt hat vor wenigen Tagen entschieden, dass man in dieser Corona-Krisenzeit auch dann kostenfrei zurücktreten kann, wenn zum Zeitpunkt des Rücktritts mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Gefährdung oder mit einer Beeinträchtigung am Zielort zu rechnen ist. In diesem Urteil ging es um eine Italienreise, die vom Urlauber abgesagt wurde. Obwohl es keine Reisewarnung gab, konnte der Pauschaltourist kostenfrei zurücktreten und musste keine Stornokosten zahlen", erklärt Reiserechtsexperte Rodegra weiter (AZ: 32 C 2136/20).