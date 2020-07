US-Süden: Coronavirus breitet sich stark aus

In Arizona wurden allein am Mittwoch fast 4.900 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt sowie 88 neue Todesfälle. In Florida waren es mehr als 6.500 Neuinfektionen. Das ist zwar weniger als die rund 9.000, die in der vergangenen Woche an mehreren Tagen registriert worden waren, aber immer noch alarmierend hoch. Vor dem Feiertagswochenende mit dem US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli sperrten Bezirke in Florida ihre Strände, um einem Ansturm an Besuchern vorzubeugen.