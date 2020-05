Auch in Niedersachsen soll vom kommenden Montag an das Tragen einer Maske im Nahverkehr und im Einzelhandel Pflicht werden, bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem ZDF. In Brandenburg kündigte Innenminister Michael Stübgen (CDU) im Innenausschuss des Landtags an, dass eine Maskenpflicht in S-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen vom kommenden Montag an gelten soll. Dies werde das Kabinett am Donnerstag beschließen. Ebenso soll in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Maskenpflicht eingeführt werden.