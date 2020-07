So verändert Corona das Rheintal

Ungewohnt für Rüdesheim-Kenner ist die Atmosphäre allemal. Die ersten Kreuzfahrtschiffe legen in diesen Tagen wieder an. Doch ob der Tourismus jemals wieder so viel einbringen wird wie vorher? Das entscheidet sich einerseits daran, wie wohl sich die Neu-Touristen aus Deutschland hier fühlen. Aber auch daran, was das Corona-Virus in Zukunft erlaubt. Fröhlich schunkelnde Japaner im Drosselhof jedenfalls erwartet hier niemand so schnell wieder.