Janis Kluge: Wir wissen sehr, sehr wenig über diesen Impfstoff. In erster Linie ist die Ankündigung über den Impfstoff ein Propaganda-Coup von Präsident Putin. Dafür gibt es verschiedene Motive: Der eigenen Bevölkerung will er signalisieren, dass Russland die Corona-Pandemie aus eigener Kraft überstehen kann. Auch international will Putin zeigen, dass Russland wissenschaftlich etwas zu bieten hat und konkurrenzfähig ist. Putin fing ja auch früh an, Hilfeleistungen nach Italien, Serbien und die USA zu schicken.