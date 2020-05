Im ganzen Bundesgebiet gibt es in fleischverarbeitenden Betrieben Corona-Fälle: in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und in Birkenfeld in Baden-Württemberg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte jüngst darauf verwiesen, dass die Reproduktionszahl der Infektionen zwischenzeitlich wieder über den Wert Eins angestiegen sei. Zurückgeführt werden könne dies auf die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen.