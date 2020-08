Während in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen in Corona-Zeiten eine Maskenpflicht in Schulen gilt, die teilweise auch im Unterricht greift, hat Schleswig-Holstein bisher nur eine dringende Empfehlung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulen ausgesprochen. Bildungsministerin Karin Prien sieht das als sinnvolle Maßnahme angesichts des noch geringen Infektionsgeschehens in ihrem Bundesland, erklärt sie im heute journal. [Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video.]