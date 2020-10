Rund 1.000 Lehrerinnen und Lehrer nehmen daran teil. Eine davon: Sandra Flory, Lehrerin am Gymnasium Taunusstein. Alle zwei Tage macht sie den Schnelltest: "Unterrichten in Corona-Zeiten ist schon eine Herausforderung. Und da ist es dann schon gut zu wissen, kann man in die Schule gehen oder nicht gehen? Habe ich mich vielleicht angesteckt?" Doch da muss sie sich in Geduld üben. Die Ergebnisse dieser Studie sollen erst am Ende des Jahres vorliegen.