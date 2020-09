"Das sind im Moment besondere Zeiten und der Unterricht kann nicht 1:1 so stattfinden, wie er vor der Pandemie stattgefunden hat", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig im Anschluss an das Treffen im ZDF. "Deshalb braucht man in besonderen Zeiten auch besondere Maßnahmen." Sie sei froh, dass der Bund Hilfen zugesagt hat.