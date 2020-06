In der vergangenen Woche hat der saarländische Landtag grünes Licht gegeben für das 50 Millionen-Euro-Investitionsprogramm "Digitale Bildung jetzt!" In Zukunft sollen alle Schüler und Lehrer mit Rechnern ausgestattet werden, die auch im Distanzunterricht zum Einsatz kommen könnten. Zudem will das Kultusministerium "in die notwendigen zusätzlichen Weiterbildungen für Lehrkräfte investieren, um einen pädagogisch sinnvollen Einsatz der Technik sicherzustellen".