Neue Lockerungen zum Wochenstart: Grundschüler in Hessen und Bremen haben ab heute wieder Präsenzunterricht - wenn auch mit Einschränkungen. Nach den Sommerferien sollen sogar bundesweit alle Schüler wieder wie gewohnt in die Schule gehen. Darauf hatten sich die Kultusminister der Länder am Donnerstag verständigt: