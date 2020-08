Aktuell nehmen die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein zu - gut möglich, dass das neue Schulkonzept schon bald einem ersten Stresstest ausgesetzt ist. Dann wird sich zeigen, ob unter anderem die Einteilung der Kinder in Kohorten, die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, Zutrittsverbote bei Krankheitssymptomen und 15 Millionen Euro allein an Landesmitteln für die Gewährleistung hygienischer Standards ausreichen, um im neuen Schuljahr die Bildung der Kinder und die Gesundheit aller in der Schule zu gewährleisten.