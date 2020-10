Verhindern will man vor allem eine Situation wie im März – und damit den nationalen Lockdown. Vor diesem Szenario warnt auch Tanja Stadler, Professorin für Biostatistik an der ETH Zürich. Sie verweist auf die Folgen der steigenden Infektionszahlen für die Schweizer Bevölkerung. Momentan würden in der Schweiz ungefähr 40 Corona-Erkrankte pro Tag ins Krankenhaus eingewiesen.