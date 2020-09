Sie stehen an, bestellen Maggi Goreng, Schafsfleisch und Roti Prata. Der Verkaufsstand von Mohamed Halid auf dem Straßenmarkt "Everton Court" im Herzen von Singapur brummt in der Mittagszeit. Dicht an dicht sitzen Angestellte, Mitarbeiter des nahe gelegenen Krankenhauses und Anwohner an den Tischen. Kaum jemand trägt Mundschutz. Die Corona-Krise scheint weit weg zu sein, dabei hat der Ausbruch der Epidemie auch Singapur wirtschaftlich hart getroffen. Besucher bleiben aus, die Hotels sind leer.