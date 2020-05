Singapur: Vom Musterland zum Corona-Hotspot

Singapur wurde zunächst weltweit für seinen Kampf gegen das Coronavirus gefeiert. Hartes Durchgreifen, rigoroses Rückverfolgen von Fällen, die Grenzen dicht - der Erfolg schien dem Land Recht zu geben. Am 17. März gab es in Singapur insgesamt 266 Corona-Fälle; in einer Stadt mit 5,7 Millionen Einwohnern eine überschaubare Zahl. Doch nun, knapp sechs Wochen später, steht die Zahl bei über 14.400.