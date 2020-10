Vor einer Videokonferenz des Parteivorstands in Nürnberg sagte er: "Ich bin ein überzeugter Föderalist. Aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt." Söder spricht sich dafür aus, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass der Bund mehr Kompetenzen bei der Bekämpfung von Seuchen erhält.