Im ZDF-Morgenmagazin betonte Söder: "Um uns herum explodieren die Zahlen in Europa". Dort wachse das Problem auch in die Krankenhäuser hinein. Man erlebe auch "in den USA und anderswo zum Teil sehr bizarre Szenen". Am Donnerstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut mehr als 4.000 festgestellte Neuinfektionen.