Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Vorwürfe von Wolfgang Kubicki (FDP), Bayern habe die höchsten Todesraten in Deutschland zu verantworten, zurückgewiesen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Söder, dass Bayern anders als zu Beginn der Pandemie gemessen an den Indexraten "nicht auf Platz eins oder zwei" liege, sondern "auf fünf, sechs oder sieben". "Die Indexraten in anderen Bundesländern sind deutlich höher." [Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video.]