So erklärte dann auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) vorab im ZDF heute journal, dass für ihn nichts wichtiger sei, als eine gemeinsame Linie mit den Kollegen der anderen Bundesländer zu finden: Man würde ja erleben, was gerade in Europa passiere: "In den Niederlanden eine Art Lockdown, Ähnliches in Frankreich und Spanien, wir erleben eine deutliche Überforderung der Gesundheitssysteme - das darf bei uns nicht passieren."