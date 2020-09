Fast beiläufig, aber typisch Söder, schiebt er in der heutigen Pressekonferenz den schwarzen Peter weiter in Richtung Landeshauptstadt München. Die Entscheidung über das Münchner "Ersatz-Oktoberfest" hätten die Wirte zusammen mit der Landeshauptstadt getroffen. "Bei den Folgen haben wir eng zusammengearbeitet", sagt Markus Söder und man weiß nicht recht, was er damit sagen will: Ist München an allem schuld? Oder stimmt man sich eng ab. Wahrscheinlich beides.