Bei den Corona-Soforthilfen für Kleinunternehmen geht die Zahl der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren bereits in die Tausende. Allein die Staatsanwaltschaft Berlin führt derzeit mehr als 870 Verfahren mit einer Schadenssumme von über sechs Millionen Euro. "Die Zahl wird sich in den nächsten Wochen deutlich erhöhen, da viele Verfahren noch beim Landeskriminalamt Berlin in Bearbeitung sind", so die Staatsanwaltschaft Berlin.