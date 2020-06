"Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden", sagte Spahn weiter." Die Bundesregierung werde in einer breit angelegten Kampagne dafür werben. Die App sei aber kein Allheilmittel, so Spahn. "Sie ist aber ein weiteres, wichtiges Werkzeug, um die Infektionszahlen niedrig zu halten."