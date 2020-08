Nach der schweren Panne bei der Übermittlung der Ergebnisse von Corona-Tests in Bayern hat Spahn dazu aufgerufen, den Fehler nun rasch zu beheben. "Ministerpräsident Markus Söder hat ja selbst gesagt, das sei sehr ärgerlich - das ist ohne Zweifel so", sagte er. Es sei aber nun einmal so, dass "in außergewöhnlichen Zeiten auch Fehler passieren".