"Das ist in jedem Fall sehr ermutigend und macht zuversichtlich. Wir werden - Stand heute - so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Es macht mich ein Stück stolz zu sehen, dass ein deutsches Unternehmen, das wir unterstützt haben, in der Forschung jetzt so weit vorne mitspielt."