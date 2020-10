Spahn: Na, hier sehen Sie, wie schnell in einer solchen Pandemie sich die Lage verändern kann. Als ich das gesagt habe - vor mittlerweile über vier Wochen - hatten wir in Deutschland noch ein deutlich niedrigeres Infektionsgeschehen. (...) Wenn es gelingt, das Infektionsgeschehen in Städten wie Berlin, Hamburg, Bremen wieder zu brechen und unter Kontrolle zu kriegen, dann ist das der bessere Weg als Beherbergungsverbote. Gleichwohl verstehe ich auch die Bundesländer, die sagen: Wir haben niedrige Zahlen und das wollen wir auch so behalten. Deswegen wollen wir den Eintrag minimieren.