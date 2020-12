Die Mutation des Coronavirus, die in Großbritannien nachgewiesen wurde, sorgt Jens Spahn sehr. "Wenn die Vermutung zutrifft", so der Gesundheitsminister in der ZDF-Sendung "Berlin direkt", "dass dieses mutierte Virus deutlich ansteckender ist, bis zu 70 Prozent heißt es ja, dann verbreitet es sich natürlich auch viel schneller".