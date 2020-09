In Europa steigen die Corona-Zahlen wieder an. Während sie sich in Deutschland im Sieben-Tage-Schnitt wieder um 1.200 eingependelt haben, schießen die Zahlen in Teilen Südeuropas drastisch in die Höhe. Spanien verzeichnet in der vergangenen Woche laut Johns-Hopkins-Universität durchschnittlich 9.000 Infektionen pro Tag, Frankreich etwa 6.880.