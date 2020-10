"Also, die Lage ist natürlich Ernst, eine Inzidenzzahl von über 70 ist hoch." Vor diesem Hintergrund hat sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hinter die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern gestellt. In ihrer Stadt seien alle Regeln bereits umgesetzt - bis auf die Sperrstunde ab 23 Uhr. Diese sei in Köln schon vor den neuen Beschlüssen auf 1 Uhr festgelegt worden.