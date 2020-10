Ralph Spiegler: Die Kanzlerin hat gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bislang einen guten Job gemacht. Insbesondere in den ersten sechs Wochen ist es gelungen, wirklich sehr einheitliche Regelungen für ganz Deutschland zu finden. Das ist dann leider etwas ausgefranst. Es ist an der Zeit, dass wir über das, was gesellschaftlich wichtig ist, wieder gemeinsame, einheitliche Regeln finden. Insofern ist das ein richtiger Ansatz.