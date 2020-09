Ein QR-Code in den Farben Grün, Gelb oder Rot gibt Auskunft darüber, ob sich eine Person an Orten mit hohem Infektionsrisiko aufgehalten hat oder nicht. In mehreren Großstädten Chinas ist dieser QR-Code inzwischen beim Betreten von Bahnhöfen und öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.