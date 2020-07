Etwa 80 Prozent der Getesteten seien Reiserückkehrer, so Rolfs. Die Positiv-Quote der Tests liegt am Frankfurter Flughafen also bei 0,28 Prozent. Zur Erinnerung: Werden in einem Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet (was einer Quote von nur 0,05 Prozent entspricht), müssen Maßnahmen verschärft werden. Wobei die Positiv-Quote von 0,28 vermutlich nicht als Durchschnitt für alle Reiserückkehrer angenommen werden kann, da sich vermutlich eher Menschen testen lassen, die einen Verdacht haben und auf Nummer sicher gehen wollen.