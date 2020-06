Damit es eine nachhaltige Verbesserung in der Tierhaltung und Fleischproduktion gibt, müsse klar sein: "Wir sitzen alle in einem Boot." Gemeint sind Erzeuger, Schlachter aber auch Konsumenten. Es gebe Zukunftskonzepte für einen Weg aus den Missständen in der Fleischproduktion: "Das funktioniert aber nur, wenn alle mit an Bord sind", so Krösken. Es brauche daher auch mehr Wertschätzung an den Fleischtheken.