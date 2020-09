Der US-Ostküstenstaat New York mit der Millionenmetropole New York City hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt.



Am Samstag lag die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in New York, New Jersey und Connecticut zusammen bereits bei mehr als 62.000 und machte damit gut die Hälfte aller Infektionen in den USA aus. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo erwartet den Höhepunkt der Infektionszahlen in zwei bis drei Wochen.