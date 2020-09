Trump hatte bei einem Besuch bei der Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta (Georgia) am Freitag vergangener Woche außerdem gesagt: "Jeder, der einen Test will, kann einen Test bekommen." Im Weißen Haus sagte Trump am Freitag dagegen: "Wir wollen sicherstellen, dass diejenigen, die einen Test benötigen, einen Test sehr sicher, schnell und bequem machen können", sagte Trump. "Wir wollen nicht, dass alle rauslaufen und (einen Test) machen." Testmöglichkeiten würden deutlich ausgeweitet.