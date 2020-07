Neben Immanuel ist in dem Video eine Gruppe von Menschen in weißen Laborkitteln zu sehen, die sich "America's Frontline Doctors" nennen und eine Pressekonferenz vor dem Obersten Gerichtshof der USA in Washington abhalten. Das Video war von der rechtspopulistischen Seite "Breitbart" bei Facebook live übertragen worden. Bis zur Löschung hatte es nach einer Analyse einer NBC-Reporterin mehr als 20 Millionen Aufrufe. Der rechtskonservative TV-Sender "Fox News" zeigte am Abend weiter Ausschnitte aus dem Video.