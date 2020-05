Das alles macht Kathleen Sebelius und Janet Napolitano wütend, weil die Regierung frühzeitig gewarnt war, um entschlossen auf die Pandemie zu reagieren - einziges Hindernis aus ihrer Sicht: Donald Trump.



"In dieser Administration sind Kabinettsmitglieder ständig in Angst, dass ihr eigener Job gefährdet ist, wenn sie dem Präsidenten Dinge sagen, die er nicht hören will", so die ehemalige Heimatschutzministerin Napolitano, "natürlich kannst Du nicht führen, wenn Du immer nur hörst, was Du hören willst."