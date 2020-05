US-Präsident Donald Trump schließt einen Lockdown bei einer möglichen weiteren Viruswelle aus. In diesem Fall "werden wir die Feuer löschen, wir werden das Land nicht schließen", sagte Trump bei dem Besuch einer Fabrik des Autobauers Ford in Ypsilanti im Bundesstaat Michigan. In der Ford-Fabrik stellt der US-Autobauer derzeit Beatmungsgeräte wegen der Corona-Krise her.