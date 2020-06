Wie die Türkei um deutsche Urlauber buhlt

Urlaub mit Maske, darauf müssen sich die Urlauber in diesen Tagen an der türkischen Adria genauso einstellen wie in Istanbul. In Hotels wird auf die Hygienemaßnahmen penibel geachtet. Statt Frühstücksbuffet wird individuell am Tisch serviert, von maskierten Kellnern, die selbst den Tee am Morgen unter einer Glasglocke transportieren - in einem gespenstisch leeren Restaurant.