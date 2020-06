Twitter: 170.000 Propaganda-Konten gelöscht

Bei der Aktion seien 23.750 Nutzerkonten entdeckt und beseitigt worden, die sich in hohem Maße bei der Verbreitung von Fehlinformationen engagiert hätten, so der Kurznachrichtendienst. Die Konten seien größtenteils früh erkannt und entfernt worden. Zudem habe Twitter rund 150.000 Accounts stillgelegt, die solche Botschaften weiterbreitet hätten und damit offenbar ihren Inhalt verstärken sollten.



Dabei sei es etwa um die Proteste in Hongkong oder die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gegangen. Es wurden auch dubiose Nutzerkonten beseitigt, die Twitter russischen und türkischen Regierungsinteressen zuschrieb - aber in deutlich geringerem Ausmaß. Auch habe es Verbindungen zu einem vom chinesischen Staat unterstützten Konten-Netzwerk gegeben, das im vergangenen Jahr von Twitter, Facebook und YouTube aufgelöst worden sei.