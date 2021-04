"Ohne Anna, ohne Proliska, wären wir hier verloren", sagt Tamara Fjodorowna, die seit 62 Jahren in Maiorsk lebt. An diesem Morgen sitzt sie mit der jungen Frau in ihrer Küche und versucht den Kohleofen anzuheizen. Seitdem es kein Gas mehr gibt im Dorf, ist es die einzige Möglichkeit, das kleine Haus zu heizen. Mit 50 Euro Rente muss sie über die Runden kommen, wie viele in der Region pflanzt die 76-Jährige Gemüse an: Kartoffeln, Kohl und ein bisschen Obst - alles was der kleine Garten hergibt. Ihr Nachbar, erzählt sie, habe inzwischen ein kleines Gewächshaus.